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Представителям Грузии пришлось отвечать по делу Мухтарлы в Совете Европы


23.01.2018   22:41
Народному защитнику Грузии Нино Ломджария и вице-спикеру парламента Тамар Чугошвили в Совете Европы задали вопросы по делу Афгана Мухтарлы.

Как отметила Народный защитник Нино Ломджария, расследование по делу Афгана Мухтарлы должно проходить максимально прозрачно.

«Я считаю, что расследование должно быть максимально прозрачным. К сожалению, мы давно не получали информацию о прогрессе в ходе расследования. По этому делу очень высокий интерес со стороны международного сообщества. У нас много вопросов, на которые следствие не смогло дать ответы», — отметила Нино Ломджария, которая впервые находится в Совете Европы в качестве Народного защитника.

По словам вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, в Грузии ведется расследование по делу Мухтарлы.

«Важно, как оказалось в Азербайджане лицо, которое проживало в Грузии. Необходимо, чтобы на это были даны убедительные ответы. Мы все вместе ждем результатов расследования», — заявила Тамар Чугошвили.






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