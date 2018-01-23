Парламентская делегация Грузии посетила Узбекистан

23.01.2018 22:44 21-22 января Узбекистан посетила делегация парламента Грузии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе.



Программа визита включала в есбя посещение Самарканда, где делегаты почтили память первого Президента Узбекистана, а также посещение нижней и верхней палат узбекского парламента, где прошли встречи и переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Н.Йулдошевым, спикером Законодательной палаты Н.Исмоиловым и другими официальными лицами по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.



Гости также посетили площадь Мустакиллик, где возложили цветы к монументу Независимости Узбекистана.



По итогам визита был подписан Меморандум о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и парламентом Грузии.















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