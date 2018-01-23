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Парламентская делегация Грузии посетила Узбекистан


23.01.2018   22:44
21-22 января Узбекистан посетила делегация парламента Грузии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе.

Программа визита включала в есбя посещение Самарканда, где делегаты почтили память первого Президента Узбекистана, а также посещение нижней и верхней палат узбекского парламента, где прошли встречи и переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Н.Йулдошевым, спикером Законодательной палаты Н.Исмоиловым и другими официальными лицами по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Гости также посетили площадь Мустакиллик, где возложили цветы к монументу Независимости Узбекистана.

По итогам визита был подписан Меморандум о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и парламентом Грузии.






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