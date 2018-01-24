На встрече в Брюсселе не было требований о приостановке безвиза Грузии - СМИ

24.01.2018 10:54 В Брюсселе прошла встреча действующей в рамках Совета Евросоюза визовой группы, на которой была выражена обеспокоенность по поводу двух стран, Грузии и Албании, - информацию об этом распространяет Радио «Свобода».



Как сообщает корреспондент Радио «Свобода» из Брюсселя, ни одна из стран Евросоюза не потребовала приостановки безвизового режима с Грузией, однако обсуждение этого вопроса следует рассматривать как предупреждение.



Согласно этому же источнику, причиной обсуждения Грузии стало увеличение примерно на 50% количества соискателей убежища из Грузии в некоторых странах Евросоюза за один год (2016-2017 гг). Гражданам Грузии безвизовое сообщение со странами Евросоюза / Шенгенской зоны было предоставлено 28 марта 2017 года, после того, как вступил в силу специальный механизм, разработанный для контроля волн миграции. «Механизм приостановки» будет задействован, к примеру, в том случае, если из стран, пользующихся безвизовым режимом, в одну из принимающих стран Евросоюза хлынет большой поток мигрантов. До начала встречи визовой группы руководитель миссии Грузии в ЕС Натали Сабанадзе подтвердила, что в некоторых странах Евросоюза отмечается тенденция роста числа просителей убежища.



«Однако это не та тенденция, которая вызвала тревожную реакцию. Комиссия к нам не обращалась. Следует учесть, что удовлетворяется очень малый процент просьб об убежище. Это фактически означает автоматический отказ, потому что многими странами Грузия внесена в список безопасных стран», - сказала Сабанадзе информационному агентству «IPN».















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