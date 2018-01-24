Свыше 7 000 граждан Грузии просили убежища в странах Шенгена

24.01.2018 11:31 Представитель "Открытого Общества – Грузия" Вано Чхиквадзе прокомментировал информацию о возможном механизме приостановления либерализации визового режима в отношении Грузии. По его словам, данный вопрос не стоит в повестке дня, и основания для этого не существует.



По его словам, отчет Евросоюза не дает основания подозревать, что заработает механизм сдерживания либерализации виз с Грузией.



"2 года назад, когда Евросоюз обсуждал вопрос совершенствования механизма сдерживания, одной из причин его задействования был назван резкий рост количества соискателей убежища. По данным, которые видны из открытых источников, и включают девять месяцев минувшего года, не заметна тенденция роста этого количества. Напротив, согласно статистике, включающей период с января до конца сентября минувшего года, 7 232 гражданина Грузии потребовали убежища в странах зоны Шенген. По сравнению с прошлыми годами эта цифра показывает тенденцию снижения. Однако, существуют отдельные страны, где эта цифра резко увеличилась, например, Исландия, где Грузия занимает первое место по количеству ищущих убежище. Эта страна, правда, находится в шенгенской зоне, но не является государством-членом Евросоюза"- заявил Вано Чхиквадзе.



20 декабря минувшего года Евросоюз опубликовал документ, который оценивает, насколько хорошо выполняет Грузия требования, взятые в части либерализации виз. В рамках отчета либерализации визового режима Еврокомиссия обратилась к Грузии с шестью основными рекомендациями.



Грузия пользуется безвизовым режимом со странами зоны Шенген с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут ездить и оставаться на 90 дней без виз в 27 государств-членов Евросоюза, и несколько стран-нечленов.

















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