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В Тбилиси могут ввести обязательную регистрацию такси


24.01.2018   12:26
Мэрия Тбилиси начнет обязательную регистрацию такси, - об этом мэр города Каха Каладзе заявил на заседании муниципального правительства.

По словам Каладзе, население Тбилиси и гости столицы заслуживают качественного, безопасного и комфортного сервиса.

«Еще одно новшество, которое, думаем, очень важно для развития транспортной системы, это улучшение качества обслуживания такси и поэтапное установление определенных стандартов.

Население Тбилиси и гости столицы заслуживают качественного, безопасного и комфортного сервиса, поэтому мы будем способствовать поэтапному улучшению этого сервиса.

Сейчас мы работаем над созданием правового основания для того, чтобы муниципалитет выдавал разрешение на осуществления сервиса такси. Это будет обязательная регистрация, чтобы поэтапно развить сервис таким образом, чтобы это не было тяжелым бременем для граждан, занятых этой деятельностью.
Перечисленные мероприятия являются лишь частью комплексной программы, которую мы планируем реализовать в направлении транспортной системы», - заявил Каладзе.






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