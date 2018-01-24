Грузинские эксперты не видят угрозы приостановки действия безвизового режима с ЕС

24.01.2018 14:05 У власти фактически нет никакого рычага, чтобы приостановить этот процесс- так прокомментировал основатель Центра стратегического анализа Грузии, директор европейских исследований Георгий Рухадзе рост числа соискателей убежища в Евросоюзе из Грузии.



Группа экспертов Еврокомиссии представит Совету Европы доклад в связи с механизмом приостановления. Именно в этом докладе выражают недовольство несколько стран ЕС из-за того, что число просителей убежища из Грузии в Евросоюзе увеличилось.



Грузинские эксперты не видят опасности задействования т.н. механизма приостановления, однако считают, что требование убежища будет продолжаться.



Георгий Рухадзе считает естественным увеличение требующих убежища, поскольку социальное положение в стране не улучшилось.



"У власти в действительности фактически нет никакого рычага для приостановления этого процесса, кроме того, что положение в стране должно улучшиться. Жизнь в этой стране должна быть более привлекательной, и меньше людей будет уезжать в другие страны, чтобы остаться там, по-другому власть никому не может запретить искать лучшие условия жизни"- заявил Рухадзе.



По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашенидзе, требование гражданами жилища в других странах обусловлено двумя факторами, свободным передвижением и социально-экономической нуждой.



"Здесь комбинация двух факторов - свободное передвижение и социально-экономическая нужда. Если власть хочет, чтобы люди не требовали убежища, должна исправить экономическое положение, что, как видим, очень трудно, уже 25 лет правительство не может изменить это"- заявил Торнике Шарашенидзе.

















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