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Мэрия Тбилиси планирует обновление городского автопарка


24.01.2018   14:22
Член большинства тбилисского городского собрания Вахтанг Шакаришвили откликнулся на запланированную реформу в транспортной политике столицы.

По словам депутата, в представленных сегодня Кахой Каладзе изменениях важное место занимает развитие общественного транспорта и его доступность.

«За этим последуют другие шаги, например учет такси и процесс выдачи разрешений, регулирование движения дистрибьюторский машин, ввод определенных часов для уборочных машин. Мы планируем увеличение общественного транспорта, добавление составов метро, а также обновление автопарка», — отметил Вахтанг Шакаришвили.

По его словам, сегодня Тбилиси обслуживает около 450 автобусов, а для увеличения доступности общественного транспорта необходимо до 800 автобусов.

По словам Вахтанга Шакаришвили, правящая команда планирует и увеличение автобусов.






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