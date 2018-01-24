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Мэрия Тбилиси планирует обновление городского автопарка
24.01.2018 14:22
Член большинства тбилисского городского собрания Вахтанг Шакаришвили откликнулся на запланированную реформу в транспортной политике столицы.
По словам депутата, в представленных сегодня Кахой Каладзе изменениях важное место занимает развитие общественного транспорта и его доступность.
«За этим последуют другие шаги, например учет такси и процесс выдачи разрешений, регулирование движения дистрибьюторский машин, ввод определенных часов для уборочных машин. Мы планируем увеличение общественного транспорта, добавление составов метро, а также обновление автопарка», — отметил Вахтанг Шакаришвили.
По его словам, сегодня Тбилиси обслуживает около 450 автобусов, а для увеличения доступности общественного транспорта необходимо до 800 автобусов.
По словам Вахтанга Шакаришвили, правящая команда планирует и увеличение автобусов.
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