Европейский суд принял важнейшее решение по делу Мерабишвили - Эрик Крос

24.01.2018 14:59 Согласно европейской системе, бывший или действующий политик может быть арестован и осужден, если он нарушил закон и совершил преступление, но это должно произойти справедливо, должна быть соблюдена Европейская конвенция – заявил член ПАСЕ Эрик Крос в ходе беседы по делу Вано Мерабишвили.



По его же словам, Европейский суд принял важнейшее решение по делу Мерабишвили.



"Суд сказал, что правительство нарушило конвенцию, и разговор идет о конвенции, являющейся фундаментальным документом защиты прав человека в Европе.



Немного случаев, когда Европейский суд говорит о нарушении статьи 18, и дело Вано Мерабишвили уже причислил к таким делам.



Какая реакция была у власти Грузии? Власть Грузии поступила как Янукович. Во время президентства Януковича украинская власть заявила, что Европейский суд не призывал их к освобождению Юлии Тимошенко, и сейчас происходит так же в случае Вано Мерабишвили. Суд не говорит, что та или иная личность является политзаключенным, и его надо освободить. Суд говорит, что имеет место нарушение конвенции, и это является тяжелейшим, очень серьезным нарушением.



Согласно европейской системе, бывший или действующий политик может быть арестован и осужден, если он нарушил закон и совершил преступление, но это должно произойти справедливо, должна быть соблюдена Европейская конвенция. У всех людей есть право на справедливый суд.



Из решения Европейского суда видно, что этого не произошло в случае Вано Мерабишвили. В большинстве случаев, когда суд принимает такое решение, правительство отвечает суду освобождением заключенного. Да, мы ждем решения комитета министров. Члены кабинета министров в ближайшем времени рассмотрят этот вопрос, и обратятся к Грузии с рекомендацией.



Европейские политики, в том числе председатель комитета внешних отношений, потребовали освобождения Вано Мерабишвили. Этим я хочу сказать, что требование освобождения Вано Мерабишвили не стоит на низком уровне. Мы очень внимательно следим за этим вопросом"- заявил член Парламентской Ассамблеи Эрик Крос.

















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