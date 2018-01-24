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Минэкономики Грузии сменит адрес


24.01.2018   15:02
Министерство экономики и устойчивого развития покинет съемное здание на улице Човелидзе в Тбилиси. Как заявляет первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, здание будет освобождено в начале апреля.

По его же словам, относительно будущего здания министерства рассматривается несколько вариантов.

По заявлению Дмитрия Кумсишвили, если все сотрудники разместятся в существующих зданиях, возможно, новое здание министерства построено не будет. Однако, по его же словам, требуется несколько недель для принятия окончательного решения.

Как отметил Кумсишвили, лично он сейчас работает в Доме юстиции, на этаже, который ранее занимало министерство энергетики.

«В Доме юстиции аппарат нашего министерства не может поместиться полностью, поэтому мы рассматриваем различные возможности и варианты, в том числе, и то, чтобы временно разместить министерство и агентства в разных зданиях, а потом уже посмотрим, сможем ли все перейти в какое-то одно здание», - заявил Кумсишвили.

Здание Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, расположенное на улице Чантурия в Тбилиси было приватизировано в 2015 году, оно продано за 9 450 000 лари. После этого министерство переехало в съемное здание на улице Човелидзе.






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