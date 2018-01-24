Саакашвили рассказал об основном источнике страха Порошенко

24.01.2018 15:19 Лидер политсилы "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что стал учителем по восстанию для президента Украины Петра Порошенко.



Об этом политик заявил в интервью российскому изданию "Новая газета".



По словам Саакашвили, во время лекции в Ивано-Франковске, которая проходила в рамках предвыборной кампании, Порошенко назвал примерами для себя Сингапур и Грузию.



"То есть мы были его ролевой моделью. И когда он заполучил меня в Украине, то считал самым крупным экспертом. У него был такой пиетет ко мне, он даже преувеличивал мои возможности", - заявил Саакашвили.



По заверения политика, во время подготовки революции Порошенко якобы записывал его рекомендации.



"Я был его учителем по восстанию. Он предполагает, что я хорошо знаю его и его слабые места, раз я сам его всему учил. Вот основной источник его страха…", - сказал Саакашвили.















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