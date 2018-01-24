Грузия начинает подготовку к проведению зимних Олимпийских игр 2030 года - премьер

24.01.2018 15:59 Грузия начинает подготовку, к перспективе приблизительно 2030 года, чтобы мы подготовили в стране все, для проведения зимних Олимпийских игр в Грузии, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Давосе.



По словам премьера, до приезда в Давос, у него была очень интересная встреча с президентом Международного олимпийского комитета.



«Это требует больших усилий, но это принесет и множество новых инвестиций, новых рабочих мест и еще раз представит Грузию в международном масштабе. Впечатление, которое осталось абсолютно у всех из комментариев, которые мы услышали, это то, то Грузия стоит на очень правильном пути развития», — заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в швейцарском городе Лозанна.



Томас Бах на встрече положительно оценил прогресс, которого Грузия добилась в последний период с точки зрения развития спорта.















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