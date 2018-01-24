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Дата выступления президента в парламенте будет согласована в результате консультаций
24.01.2018 16:22
Дата выступления президента Грузии Георгия Маргвелашвили в законодательном органе с годовым отчетом будет согласована в результате консультаций.
В разговоре с Первым каналом председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани заявил, что согласно регламенту, как правило, президент приходит в парламент в первый день заседаний пленарных заседаний, однако в регламенте нет условия, что это является обязательным.
«В течение прошлых лет, когда президент приходил в парламент, соглашение о дате проходила в форме консультаций. Так и будет и сейчас. Мы не нарушим традицию, пройдут консультации и президент предстанет перед парламентом тогда, когда это будет удобно президенту и парламенту», — отметил Кахиани.
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