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НАТО поможет Молдове противостоять информационной войне
24.01.2018 17:01
Одной из задач открытого в 2017 году в Кишиневе Офиса НАТО станет оказание Молдове помощи в противодействии информационной войне. Об этом в интервью радиостанции "Свободная Европа" заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джейми Ши.
«Информационная война, манипулирование общественным мнением, медийная дезинформация вызывают особую обеспокоенность Североатлантического альянса. Весьма сложно противостоять фальшивым новостям и тем, кто эти новости «производит» и распространяет. Сложившаяся ситуация привела к информационной войне, которая порождает неопределенность в обществе. Мы пытаемся быть хорошо подготовленными и противостоять этим вызовам, а также оказать необходимую помощь странам-членам Альянса, а также нашим партнерам», - отметил Ши.
По его словам, открытие в Кишиневе Офиса НАТО и развернутая в Молдове Программа «Наука ради мира и безопасности» - крупнейший проект Альянса, в рамках которого НАТО помогает своим партнерам противостоять сложным вызовам современного мира.
«К сожалению, мы живем в очень нестабильном мире, и мы должны противостоять вызовам, поэтому мы нуждаемся в Североатлантическом альянсе, который основан на солидарности и общих интересах», - подытожил он.
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