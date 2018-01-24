Европарламентарий от Испании назвал Россию одной из трех главных угроз для Европы

24.01.2018 17:42 Россия стремится подорвать демократические ценности и дестабилизировать европейские общества, что является одной из главных угроз для Евросоюза.



Об этом заявил депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс (Испания) на слушаниях в законодательном органе ЕС «Российские сети по подрыву Европы».



«Евросоюз сейчас стоит перед тремя главными вызовами. Во-первых, это Brexit. Во-вторых - это рост национального популизма, евроскептицизма и экстремизма... И третьей угрозой является влияние России не только на ее ближайших соседей, но и также на другие страны Европы», - заявил депутат.



При этом Понс, как испанской политик, отметил, что именно в Испании вопрос о негативном влиянии России до недавнего времени вообще не поднимался.



«Еще четыре года назад я не мог представить, что сегодня буду говорить о том, как Россия пытается вмешиваться во внутренние дела Испании, поддерживая соответствующее движение в Каталонии», - отметил европарламентарий.



Он подчеркнул, что на самом деле Кремль не хочет независимости Каталонии, но стремится ослабить Испанию как страну-члена ЕС, ведь это будет означать ослабление Сообщества в целом.



Понс заметил, что хозяин Кремля не хочет, чтобы «факел свободы, демократии и верховенства права» загорелся в соседних с Россией странах.



Именно поэтому, отметил испанский депутат, РФ тратит более миллиарда евро в год на содержание и обеспечение деятельности государственных СМИ, которые работают в более сотни стран на 33 языках.



При этом, заметил Понс, ЕС на противодействие российскому негативному влиянию в информационном пространстве тратит лишь один миллион евро.



Как отметил депутат Европарламента, Путин ожидает, что ЕС не будет отвечать, на попытки РФ подорвать Европу и свои действия в Украине и Грузии. Испанский политик выразил убеждение, что Европа в таком случае не должна молчать.















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