Любая либерализация в наркополитике вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения - Сопромадзе

24.01.2018 17:54 Любая либерализация в наркополитике, в определенный отрезок времени, вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения, — об этом заместитель министра здравоохранения заявил на встрече с наркологами и представителями оказывающих услуг учреждений.



По его словам, целью сегодняшней встречи является разработка новой стратегии, которая будет адекватна изменениям в связи с наркополитикой.



«Мы рассматриваем новую концепцию, направлением которой является либерализация. Мы все хорошо знаем, что любая либерализация в наркополитике, в определенный отрезок времени, вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения. Основной темой нашей встречи является именно то, чтобы мы обсудили те сервисы, которые предоставляют потребителям государственный и частный секторы в этой сфере. Хочу подчеркнуть, что в течение последних трех лет, государство почти удвоило бюджет государственной наркологической программы», — заявил Заза Сопромадзе.















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