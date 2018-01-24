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Любая либерализация в наркополитике вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения - Сопромадзе


24.01.2018   17:54
Любая либерализация в наркополитике, в определенный отрезок времени, вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения, — об этом заместитель министра здравоохранения заявил на встрече с наркологами и представителями оказывающих услуг учреждений.

По его словам, целью сегодняшней встречи является разработка новой стратегии, которая будет адекватна изменениям в связи с наркополитикой.

«Мы рассматриваем новую концепцию, направлением которой является либерализация. Мы все хорошо знаем, что любая либерализация в наркополитике, в определенный отрезок времени, вызовет рост спроса на сервисы здравоохранения. Основной темой нашей встречи является именно то, чтобы мы обсудили те сервисы, которые предоставляют потребителям государственный и частный секторы в этой сфере. Хочу подчеркнуть, что в течение последних трех лет, государство почти удвоило бюджет государственной наркологической программы», — заявил Заза Сопромадзе.






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