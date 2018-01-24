На встрече по безвизу вопрос Грузии подняли Швеция и Исландия

24.01.2018 18:06 Вопрос о росте числа соискателей убежища из Грузии в Евросоюзе перед участниками встречи т. н. визовой группы Совета ЕС подняли Швеция и Исландия (не входит в ЕС, но является частью Шенгенской зоны). Об этом заявила глава миссии Грузии в Брюсселе Натали Сабанадзе.



Сама дипломат на встрече, прошедшей в столице Бельгии 23 января, не присутствовала. В ней участвовали только представители стран-членов ЕС. Тем не менее, как заявила Сабанадзе, ей известно, что в ходе обсуждения возможной приостановки безвизового режима для третьих государств особой обеспокоенности ситуацией вокруг Грузии не было. По словам главы миссии, речи о возможной приостановке безвизового режима для граждан Грузии пока не идет.



Как ранее сообщала СОВА, в Брюсселе обсудили возможность использования механизма приостановления безвизового режима со странами, не входящими в ЕС. В ходе дискуссии была выссказана обеспокоенность по поводу Грузии и Албании. Впрочем, ни одна страна Евросоюза не потребовала приостановки безвизового режима с Грузией.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

