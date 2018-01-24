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Грузию посетит спикер Национальной ассамблеи Республики Сербия
24.01.2018 18:11
25-26 января в Грузию с официальным визитом прибудет спикер Национальной ассамблеи Республики Сербия Майя Гойкович.
В парламенте Грузии сообщают, что в рамках программы визита 25 января запланирована встреча спикера Национальной ассамблеи Республики Сербия с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего будет сделано их совместное заявление для прессы.
А также запланирована встреча Майи Гойкович с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.
26 января в администрации правительства Грузии спикер Национальной ассамблеи Сербии Майя Гойкович встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
А также спикер Национальной ассамблеи Сербии встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.
Делегация Сербии закончит визит в Грузии 26 января.
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