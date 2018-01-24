Илия II обсудит с Майей Гойкович встречу Бибилова с Патриархом Сербским

24.01.2018 18:19 Завтра католикос-патриарх всея Грузии Илия II встретится в патриархии с председателем парламента Сербии Майей Гойкович, которая прибывает в Тбилиси с официальным визитом.



По сообщению секретаря патриарха, протоиерея Микаэла Ботковели, на данной встрече будет поставлен вопрос встречи марионеточного президента оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова с патриархом Сербии.



По словам отца Микаэла, патриархия Грузии до сих пор не получила официальное объяснение в связи со встречей марионеточного президента Анатолия Бибилова с патриархом Сербии.



"Встреча председателя парламента Сербии с католикосом-патриархом всея Грузии, Илией II в патриархии намечена на завтра. Поскольку в нашем обществе существует весьма много вопросов, мы к сожалению, не получали конкретной официальной информации с сербской стороны. Мы получаем только кулуарные информации, что встреча с патриархом Сербии не была официальным визитом. Поэтому на завтрашней встрече в патриархии мы попросим их, подтвердить эту информацию, или представить соответствующие доказательства, чтобы грузинское общество убедилось в этом"- заявил секретарь патриарха отец Микаэль.



Спикер Национальной ассамблеи Республики Сербии Майя Гойкович прибудет с официальным визитом в Тбилиси 25-26 января. Помимо встречи в патриархии члены делегации встретятся с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии.



Как известно, марионеточный президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов с 8 по 13 января включительно находился в Республике Сербской, входящей в Федерацию Босния-Герцеговина. В рамках "визита" Бибилов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и патриархом Сербским Иринеосом.



В связи с этим патриархия Грузии 15 января отправила официальное письмо в патриархию Сербии.

















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