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Илия II обсудит с Майей Гойкович встречу Бибилова с Патриархом Сербским


24.01.2018   18:19
Завтра католикос-патриарх всея Грузии Илия II встретится в патриархии с председателем парламента Сербии Майей Гойкович, которая прибывает в Тбилиси с официальным визитом.

По сообщению секретаря патриарха, протоиерея Микаэла Ботковели, на данной встрече будет поставлен вопрос встречи марионеточного президента оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова с патриархом Сербии.

По словам отца Микаэла, патриархия Грузии до сих пор не получила официальное объяснение в связи со встречей марионеточного президента Анатолия Бибилова с патриархом Сербии.

"Встреча председателя парламента Сербии с католикосом-патриархом всея Грузии, Илией II в патриархии намечена на завтра. Поскольку в нашем обществе существует весьма много вопросов, мы к сожалению, не получали конкретной официальной информации с сербской стороны. Мы получаем только кулуарные информации, что встреча с патриархом Сербии не была официальным визитом. Поэтому на завтрашней встрече в патриархии мы попросим их, подтвердить эту информацию, или представить соответствующие доказательства, чтобы грузинское общество убедилось в этом"- заявил секретарь патриарха отец Микаэль.

Спикер Национальной ассамблеи Республики Сербии Майя Гойкович прибудет с официальным визитом в Тбилиси 25-26 января. Помимо встречи в патриархии члены делегации встретятся с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии.

Как известно, марионеточный президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов с 8 по 13 января включительно находился в Республике Сербской, входящей в Федерацию Босния-Герцеговина. В рамках "визита" Бибилов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и патриархом Сербским Иринеосом.

В связи с этим патриархия Грузии 15 января отправила официальное письмо в патриархию Сербии.







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