МИД Грузии: Действия России наносят ущерб архитектуре европейской безопасности и направлены на дестабилизацию в регионе

24.01.2018 20:35 МИД Грузии осуждает ратификацию российской Думой т.н. соглашения о переходе т.н. военных подразделений оккупированного Цхинвали в состав военных сил России.



По заявлению грузинского внешнеполитического ведомства, данные незаконные действия представляют фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона со стороны РФ, что полностью нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права.



«Путем интеграции оккупированных грузинских регионов в военную систему России, Москва грубо нарушает соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года достигнутого при посредничестве Евросоюза. Еще более возмутителен тот факт, что РФ опять отказывается брать на себя ответственность о неприменении силы и целенаправленно мешает созданию на месте международных механизмов безопасности.



Подобными провокационными действиями Российская Федерация пытается помешать мирному урегулированию конфликта и достижению прогресса в Женевских переговорах. Более того, действия России наносят ущерб архитектуре европейской безопасности и направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.



Призываем РФ, прекратить провокации, выполнять свои международные обязательства и все условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в том числе и о выводе своих военных подразделений с территории Грузии.



Обращаемся к международному сообществу, соответствующе оценить далеко зашедшую агрессивную политику России и принять действенные меры, чтобы встать на пути незаконных процессов в оккупированных регионах Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Российская Дума сегодня достигла ратификации соглашения о переходе т.н. военных подразделений оккупированного Цхинвали в состав военных сил России.



















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