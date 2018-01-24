Нацвлишвили: В связи с Георгием Гиорганашвили президент будет действовать в соответствии с конституцией

24.01.2018 22:17 Парламентский секретарь Анна Нацвлишвили не уточняет, принял ли президент Грузии решение о помиловании Георгия Гиорганашвили, однако отмечает, что Георгий Маргвелашвили будет действовать в соответствии с конституцией.



«В связи с конкретным случаем президент примет решение, так как это его прерогатива, однако принятое по одному конкретному случаю решение не сможет исправить системную проблему. Здесь не идет речь об одном человеке, который стал жертвой репрессивной наркополитики. Речь идет о десятках и сотнях граждан. Многие люди, о которых не известно, но они являются гражданами этой страны, находятся в очень тяжелом положении в условиях наркополитики. Поэтому, нужна системная реформа и фрагментное вмешательство не исправит проблем», — заявила Анна Нацвлишвили.



Тбилисский городской суд признал виновным актера Георгия Гиорганашвили («Бахала») и присудил 8 лет лишения свободы. Суд обвинял Гиорганашвили в приобретении – хранении наркотических средств в особо крупном размере в целях личного употребления.

















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