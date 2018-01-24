Гигиадзе: По числу просителей убежища в Исландии Грузия все еще на первом месте, однако динамика убывающая

24.01.2018 22:17 Несмотря на то, что Грузия после перевода в список безопасных стран все еще на первом месте по числу просителей убежища в Исландии, данная динамика резко убывает, - об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Дания и Республике Исландия Гиги Гигиадзе.



Однако тот факт, что Грузия все еще на первом месте по числу просителей убежища в Исландии, по предположению Гигиадзе, стал для исландской стороны основанием, чтобы поднять этот вопрос на встрече визовой группы, действующей в рамках Совета ЕС.



«Летом прошлого года из Грузии в Исландию поступил такой поток просьб об убежище, что, к сожалению, мы все еще на первом месте по числу просителей убежища. После того, как в июле Исландия внесла Грузию в список безопасных стран (что снижает до минимума вероятность удовлетворение заявок граждан Грузии о предоставлении убежища), резко снижается и, фактически, приближается к нулю число тех граждан Грузии, которые обратились к Исландии с просьбой об убежище. На мой взгляд, в ближайшем будущем динамика заявок прекратится вообще, поскольку Исландия уже не дает убежище гражданам Грузии. Исходя из этого, перевод Грузии в список безопасных стран является самым действенным механизмом для того, чтобы страны Европы застраховались от такого рода миграции», - сообщил Гигиадзе.



По официальной информации в 2017 году с просьбой об убежище к Исландии обратились 289 граждан Грузии. По данному показателю Грузия на первом месте, за ней следуют Албания, Ирак, Македония, Пакистан, Сомали и др. Наиболее растущей эта статистика была летом прошлого года, однако к концу года обращений стало меньше: январь 2017 года – 1 заявление, февраль – 3, март – 6, апрель – 6, май – 6 – июнь – 40, июль - 64, август - 89, сентябрь - 39, октябрь - 18, ноябрь – 14, декабрь - 3.















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