Агентство конкуренции изучит жалобу Citroen Georgia

24.01.2018 22:35 Агентство конкуренции Грузии частично удовлетворило жалобу компании Citroen Georgia, и приступило к изучению деятельности шести компаний на предмет сговора. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.



Компания Citroen Georgia принадлежит Георгию Шарашидзе — зятю популярного шоумена Георгия Гачечиладзе, выступающего под псевдонимом «Уцноби» . Именно его заявление вызвало в декабре 2017 года скандал, в который оказался втянут и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Гачечиладзе, который является другом Квирикашвили, заявил, что правительство нечестно проводит тендеры по госзакупкам. Он привел в пример тот факт, что компания его зятя несколько раз подряд не смогла выиграть правительственный тендер и обвинил правительственных чиновников в сговоре с рядом частных компаний. В частности, назывались компании, которыми владеет бывший министр спорта и молодежи Тариел Хечикашвили.



Гачечиладзе публично рассказал о том, что передал свои опасения премьеру. Он также отметил, что Квирикашвили, скорее всего, не в курсе махинаций, в которых участвуют представители правительства. В ответ Квирикашвили сделал заявление, в котором отверг обвинения и подчеркнул, что не приемлет обвинений в коррупции в адрес членов возглавляемого им Кабинета министров.



Квирикашвили также заявил, что готов уйти в отставку, если суд или Агентство конкуренции докажут, что государство действительно вмешивалось в тендеры.



Адвокаты Шарашидзе обратились в Агентство конкуренции в декабре 2017 года.



Они пожаловались на ряд тендеров, в котором принимали участие компании Strada Motors, Iberia Auto, Hyundai Auto Georgia, Kia Motors Georgia, GT Motors и France Auto, занимающиеся поставкой автомобилей в Грузию с 2016 по 2017 годы. Юристы утверждают, что эти компании действовали сообща, искусственно устанавливали цены на поставку машин и тем самым не давали другим компания, в том числе и Citroen Georgia составлять им конкуренцию.



Теперь у Агентства конкуренции есть три месяца, чтобы установить, были ли заключены картельные сделки между шестью компаниями.



«Мы доведем эту борьбу до конца. Наша правда найдет себе путь, несмотря на любое давление. И это решение агенства еще раз это подтверждает», — сказал Шарашидзе сегодня на брифинге.



В своей жалобе адвокаты требовали у Агентства конкуренции поинтересоваться еще десятком тендеров на закупку автомобилей, объявленных министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, центра скорой медицинской помощи и компании «Гардабанская теплостанция». Речь идет о закупках, осуществленных в период с конца 2016 до первой половины 2017 года. Компания Citroen Georgia принимала участие и в этих тендерах, но не победила. Адвокаты жаловались на то, что ведомства выбрали победителя тенденциозно. Однако эту часть жалобы адвокатов Citroen Georgia Агентство конкуренции не удовлетворило.



Новости-Грузия











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