Новым комиссаром СЕ по правам человека избрана правозащитница Дунья Миятович

24.01.2018 23:10 Боснийская правозащитница Дунья Миятович стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека. За ее кандидатуру высказались в среду большинство участников голосования в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.



На пост омбудсмена СЕ Миятович была избрана во втором туре голосования. Голоса за нее отдали 107 членов ассамблеи. Соперниками боснийского кандидата были французский юрист и политик Пьер-Ив Ле Борнь, получивший 103 голоса, и министр юстиции Словении Горан Клеменчич, за которого проголосовали 19 парламентариев. Всего в голосовании приняли участие 229 членов ПАСЕ, при этом два бюллетеня были признаны недействительными.



Дунья Миятович — известный в своей стране и в Европе правозащитник, специалист по свободе слова в интернете, лауреат ряда международных премий в области защиты прав человека и демократических ценностей. С 2010 по 2017 годы она занимала пост представителя ОБСЕ по защите свободы СМИ.



Согласно мандату, комиссар «призван способствовать уважению прав человека в странах Совета Европы». Омбудсмен Совета Европы избирается сроком на шесть лет без права переизбрания.



На посту комиссара СЕ по правам человека Миятович придет на смену представителю Латвии Нилсу Муйжниексу, который был избран на эту должность в 2012 году. Полномочия Муйжниекса истекут в апреле нынешнего года, с 1 апреля 2018 года Миятович официально приступит к работе в новом качестве.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

