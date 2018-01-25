Министерство обороны разработало новую концепцию резервной системы

25.01.2018 12:06 Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства заявил о разработке новой концепции резервной системы.



Как отметил глава правительства, новая концепция предполагает вовлеченность граждан Грузии в тотальную оборону и оптимальное использование мобилизационных ресурсов.



«Ясно одно, что новейшая история наглядно показала, что действующая мобилизационная система и резерва требует серьёзного преобразования и усиления. Сильная резервная система очень важна для государства.



Новая концепция предполагает вовлеченность граждан Грузии в тотальную оборону и оптимальное использование мобилизационных ресурсов. Важно сказать, что наряду с мобилизационным резервом, новой концепцией предусмотрены еще три активных вида резерва. Это – добровольный, контрактный и оплачиваемый. Эта система дает нам возможность, чтобы гражданин Грузии мог найти свое место в этой системе так, чтобы он не был оторванным от гражданской активности, что очень важно.



Хочу высказать благодарность министерству обороны и лично министру Левану Изория за проявленную работу. Уверен, что парламентские обсуждения, которые начнутся с сегодняшнего дня, будут очень продуктивными», — заявил Георгий Квирикашвили.















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