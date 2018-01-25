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Президент Грузии в 2017 году помиловал 831 осужденного
25.01.2018 14:06
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в 2017 году помиловал 831 осужденного. По официальной информации, после помилования учреждения по исполнению наказаний покинули 539 осужденных – из них 37 женщин и 2 несовершеннолетних.
Срок отбывания тюремного заключения сокращен у 291 осужденного, из них 9 женщин и 4 несовершеннолетних.
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1 осужденный же освобожден от последующего отбытия условно засчитанного пресечения свободы.
Согласно информации, опубликованной на сайте президента Грузии, в течение прошлого года комиссия по вопросам помилования провела 5 заседаний.
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