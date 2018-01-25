Грибаускайте: У каждой страны должна быть возможность достижения своих целей

25.01.2018 14:14 Членство в Евросоюзе остается для Украины перспективной возможностью. Об этом в эфире национального радио Литвы заявила по телефону из Давоса президент Даля Грибаускайте. В одной из дискуссий ее партнерами будут президенты Украины и Польши.



«Возможность для каждой страны на том или ином историческом этапе добиться своей цели существует», — ответила она на вопрос о том, реально ли ожидать приема Украины в ЕС. По словам литовского лидера, ни одну из стран нельзя лишать такой возможности. «Для людей Украины эта надежда тоже должна остаться», — утверждала Грибаускайте.



По ее мнению, все зависит от развития событий, от внешних обстоятельств, «от политического окна, которое открывается на поворотах истории». Очень важным фактором Грибаускайте назвала «сплочение всех усилий страны в достижении конкретной цели». «Очень надеюсь, что не возникнет какого-то противоречия, столкновения между целями европейского развития и будущим самой Украины», — сказала президент.















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