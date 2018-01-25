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Мэрия Тбилиси обнародует генплан после его изучения
25.01.2018 14:24
Первая рабочая встреча с «Сити Институтом» по генплану развития Тбилиси уже состоялась, — об этом глава архитектурной службы мэрии Тбилиси заявил в столичном городском совете, где он встречается с фракцией «Национального движения».
По словам Темура Болоташвили, идет детальное изучение документа и в процессе участвуют международные и местные эксперты.
«На данном этапе мы представим те встречные предложения, которые представила группа, работающая над планом. Мы ответим на все вопросы. Мы обнародовали изъяны, которые касаются зонирования, части транспорта и сети дорог», — заявил Темур Болоташвили.
У членов фракции «Национального движения» есть вопросы по зеленому покрытию, политике развития города и тем основным вопросам, которые, по их словам, помогут населению понять, что означает генплан.
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