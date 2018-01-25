|
К выборам в течение 2017 года партии потратили 27 270 568 лари
25.01.2018 14:31
На выборах в органы местного самоуправления и в предвыборный период 2017 года партии, в целом, потратили 27 270 568 лари. Об этом говорится в службе финансового мониторинга политических партий Службы государственного аудита.
Согласно отчету, больше всего потратила партия «Грузинская Мечта – демократическая Грузия» — 17 600 948 лари.
2 078 378 лари потратило «Единое национальное движение», 1 523 360 лари – «Альянс патриотов Грузии», 1 484 891 лари – партия «Европейская Грузия – движение за свободу».
Что касается пожертвований, сумма полученная избирательными субъектами, в целом, составляет 16 418 892 лари.
Больше всего пожертвований получила партия «Грузинская Мечта – демократическая Грузия» – 14 815 653 лари, за ней следует «Европейская Грузия – движение за свободу» – 951 834 лари, «Единое национальное движение» — 122 496 лари, «Альянс патриотов Грузии» – 66 392 лари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна