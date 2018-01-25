К выборам в течение 2017 года партии потратили 27 270 568 лари

25.01.2018 14:31 На выборах в органы местного самоуправления и в предвыборный период 2017 года партии, в целом, потратили 27 270 568 лари. Об этом говорится в службе финансового мониторинга политических партий Службы государственного аудита.



Согласно отчету, больше всего потратила партия «Грузинская Мечта – демократическая Грузия» — 17 600 948 лари.



2 078 378 лари потратило «Единое национальное движение», 1 523 360 лари – «Альянс патриотов Грузии», 1 484 891 лари – партия «Европейская Грузия – движение за свободу».



Что касается пожертвований, сумма полученная избирательными субъектами, в целом, составляет 16 418 892 лари.



Больше всего пожертвований получила партия «Грузинская Мечта – демократическая Грузия» – 14 815 653 лари, за ней следует «Европейская Грузия – движение за свободу» – 951 834 лари, «Единое национальное движение» — 122 496 лари, «Альянс патриотов Грузии» – 66 392 лари.















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