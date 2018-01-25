Украина начала переговоры со странами Европы об акциях поддержки на ЧМ в России

25.01.2018 15:22 У Киева есть наибольшие шансы договориться об акциях в поддержку Украины на матчах чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, с болельщиками из Англии, Польши и Хорватии, считает источник «Коммерсанта» среди депутатов Верховной рады, представляющий правящую коалицию.



Киев перед чемпионатом решил задействовать «футбольную дипломатию», заявил 22 января на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, министерство предлагает зарубежным федерациям футбола и фанатским объединениям провести на чемпионате акции в поддержку Украины. В частности, фанатам предлагают либо бойкотировать чемпионат, либо четко высказать позицию по украинскому кризису, пока они будут в России. Украинская сборная в финальную часть чемпионата не прошла, и ее болельщики не получили «национальной квоты» на покупку билетов на матчи.



Шансы добиться бойкота ЧМ-2018 фанатами «практически равны нулю», считает собеседник «Коммерсанта». Выше он оценивает шансы уговорить фанатов других сборных развернуть на трибунах украинские флаги. Из 14 европейских стран, сборные которых приедут в Россию, у украинского МИДа наибольшие шансы договориться о поддержке с представителями Англии и «сочувствующих Украине славянских посткоммунистических государств, за исключением Сербии, которая симпатизирует России», считает депутат. Из них в финал ЧМ-2018 прошли Польша и Хорватия.



Один из лидеров объединения фанатов киевского «Динамо» Александр Попов заявил «Коммерсанту», что уверен в поддержке Украины со стороны фан-клубов из соседних стран и болельщиков сборной Англии. Он объяснил, что в Великобритании «большая украинская диаспора и высокий уровень поддержки Украины».



«С поляками все неоднозначно. В последнее время с ними возникли проблемы на межгосударственном уровне, и сложно прогнозировать, чем завершатся переговоры с польскими фанатами», — добавил Попов. «Польские фанаты нас сейчас не любят больше, чем русских», — считает еще один представитель фанатов киевского«Динамо» По его словам, идут «предварительные консультации» с болельщиками самых популярных футбольных клубов Хорватии — загребского «Динамо» и «Хайдука» из Сплита.



Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России попала в группу А и сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Сборная Украины не прошла на турнир, поскольку проиграла сборной Хорватии в матче отборочного цикла (0:2).















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