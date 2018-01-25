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Экс-мэр Тбилиси раскритиковал инициативу о лицензировании такси в столице
25.01.2018 15:30
Экс-мэр Тбилиси и лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава прокомментировал планы столичных властей о введении новых регуляций для таксистов.
Угулава подверг жесткой критике инициативу о лицензировании таксистов, озвученную накануне мэром Тбилиси Кахой Каладзе. В интервью журналистам оппозиционер заявил, что считает неприемлемой саму форму, в которой мэрия говорит о новых регуляциях.
«Говорится о том, что регистрация такси будет бесплатной, однако в реальности ничего бесплатного не существует. Бюрократии будут даны дополнительные поручения, и это дополнительные расходы. Потом они захотят восполнить эти дополнительные расходы за счет водителей, потом – придумают новые регуляции.
Также интересно, каким образом и как часто будут проверять санитарно-гигиенические нормы, кто будет их проверять и станут ли эти проверки источником ужасающей коррупции. При произнесении одной только фразы становиться ясно, откуда все это появилось – это нытье тбилисской элиты о том, что от водителей идет плохой запах. И как вы собираетесь проверять санитарно-гигиенические нормы — садиться в такси и начинать нюхать, или как? Как вообще можно говорить об этом в подобной форме», — заявил Угулава.
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