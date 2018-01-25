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Суд отказал Саакашвили в отводе коллегии судей по делу о его статусе в Украине


25.01.2018   15:38
Киевский апелляционный административный суд отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в отводе коллегии судей, решающей вопрос о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", 23 января коллегия судей КААС во главе с Виталием Файдюком отказал в удовлетворении заявления М.Саакашвили об отводе состава суда.

Таким образом, апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отказался признать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы в Киеве по статусу М.Саакашвили в Украине, будет рассматривать та же коллегия КААС во главе с судьей Андреем Коротких, которая изначально была определена для данного процесса и провела первое заседание 22 января.

Как сообщалось, заседание КААС 22 января сопровождалось массовым присутствием в зале суда соратников и сторонников лидера "Руха новых сил", и правоохранителей в спецобмундировании. На нем М.Саакашвили и его адвокаты заявили об отводе коллегии судьей во главе с А.Коротких.

Следующее заседание КААС по делу о статусе М.Саакашвили назначено на 1 февраля на 10:00.

Как известно, М.Саакашвили считает, что власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

Кроме того, 29 января в 10:00 КААС рассмотрит апелляцию М.Саакашвили на решение Окружного админсуда Киева по его иску к Министерству юстиции Украины о признании незаконным принятия к рассмотрению ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче М.Саакашвили от Главной прокуратуры Минюста Грузии от 1 сентября 2017 года.

Также М.Саакашвили просит суд признать противоправной экстрадиционную проверку в отношении себя по этому ходатайству грузинской стороны, которая проводится прокуратурой Киева по поручению Минюста.

22 декабря 2017 года Окружной админсуд Киева отказал в открытии производства по данному иску М.Саакашвили к Минюсту и прокуратуре Киева.






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