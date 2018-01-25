Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Латвия может принять свой «акт Магнитского»


25.01.2018   17:29
Члены Сейма Латвии призвали правительство страны запретить въезд в страну 49 лицам. По мнению главы парламентской комиссии Ояра Эрика Калниньша, данное решение является "делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".

Калниньш полагает, что введение санкций направит Латвию по пути Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".

Согласно основным положениям закона, в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Акт имени юриста Сергея Магнитского в 2012 году приняли США. Штаты заморозили активы лиц, попавших под санкции. В этом списке сейчас более 40 фамилий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Задействование накопительной пенсионной системы сокращает бюджет на 40 миллионов лари
В 2017 году увеличился импорт авиационного керосина и дорожного битума в Грузию
В Давосе Грузия пользуется особым интересом у инвесторов - Бахтадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
"Мемориал" требует рассмотрения дела Титиева вне Чечни
Видео Discover Georgia в поддержку Олимпиады в Грузии
Администрация президента Грузии: репрессивную наркополитику надо менять
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна