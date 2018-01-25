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Латвия может принять свой «акт Магнитского»
25.01.2018 17:29
Члены Сейма Латвии призвали правительство страны запретить въезд в страну 49 лицам. По мнению главы парламентской комиссии Ояра Эрика Калниньша, данное решение является "делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".
Калниньш полагает, что введение санкций направит Латвию по пути Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".
Согласно основным положениям закона, в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
Акт имени юриста Сергея Магнитского в 2012 году приняли США. Штаты заморозили активы лиц, попавших под санкции. В этом списке сейчас более 40 фамилий.
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