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Нет оснований для задействования механизма приостановки безвизового режима с ЕС - Кацарава


25.01.2018   18:23
23 января на встрече визовой группы совета Евросоюза Швеция и Исландия поставили вопрос об ощутимом росте количества соискателей убежища из Грузии. На этот факт отозвалась председатель парламентского комитета внешних отношений Софья Кацарава. В беседе с "Прайм Тайм" Софья Кацарава пояснила, что на начальном этапе определенные пробелы естественные.

"Прошло всего каких-то 10 месяцев, как заработал безвизовый режим с Грузией, и естественно на начальном этапе были заметны определенные недочеты"- говорит председатель парламентского комитета внешних отношений Грузии.

По ее же словам, не существует никакого основания для того, чтобы в отношении Грузии заработал механизм приостановления.

"В данном отчете отражены эти недочеты, и наша цель их своевременное и эффективное искоренение на основании рекомендаций Евросоюза. Не существует никакого основания для того, чтобы заработал механизм приостановления по отношению Грузии"- отметила Софья Кацарава.

Она также говорит о вопросе международного имиджа Грузии, и заявляет, что в этих вопросах Грузия постоянно продвигается вперед.

"Что касается вопроса международного имиджа Грузии, как известно, реформы, текущие в Грузии, и прогресс, который испытывает страна в течение последних лет, постоянно находится под вниманием международного содружества. Об этом явствует ни одно заявление, отчет, и резолюция, а так же международные рейтинги, где Грузия постоянно прогрессирует по многим направлениям"- добавила она.







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