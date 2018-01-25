Премьер Грузии: Шеварднадзе останется в числе великих политиков мира

25.01.2018 18:24 Эдуард Шеварднадзе заложил основу реальной независимости и государственности Грузии. Такое заявление в 90-ю годовщину рождения бывшего президента страны сделал премьер-министр Георгий Квирикашвили.



“Его политическая деятельность связана со сложной эпохой. В период президентства Эдуарда Шеварднадзе Грузия стала членом Совета Европы. С его именем связано членство Грузии во Всемирной торговой организации. Важнейшие проекты “Баку-Тбилиси-Джейхан”, “Баку-Супса”, “Баку-Тбилиси-Эрзурум”, историческое соглашение, достигнутое на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, программа “Тренируй и вооружай”… С именем Эдуарда Шеварднадзе связано и официальное объявление о желании вступить в НАТО, озвученное на саммите альянса в Праге в ноябре 2002 года”, – заявил Квирикашвили.



По словам премьер-министра Грузии, Эдуард Шеварднадзе был видным представителем того поколения мировых политиков ХХ века, которое сыграло огромную роль в деле завершения “холодной войны”, падения Берлинской стены и установления нового миропорядка.лет.















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