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Хулордава: Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии


25.01.2018   18:35

«Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», — заявила председатель комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.

По её словам, официальный визит т.н лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова в Сербию не состоялся.

«Некоторые СМИ неверно распространили информацию о визите спикера Национальной ассамблеи Сербии. Важно, чтобы наши граждане знали, что официальный визит т.н президента оккупированного Цхинвальского региона в Сербию не состоялся. С Бибиловым не встретился ни один из официальных представиnелей власти Сербии, несмотря на желание де – факто властей. Естественно, что с ним не встретилась и спикер Национальной ассамблеи Сербии, госпожа Майя Гокович, которую сегодня мы принимаем в Грузии», — отметила Хулордава.

По её словам, Бибилов гостил в республике Српска, которая является автономной единицей входящей в государство Босния и Герцеговина, хотя данный визит не признает официальным даже в Боснии.

«Нам известно, что Бибилов встретился с Сербским Патриархом и в связи с этим самому Патриарху пришлось делать пояснение. Он сказал, что это была встреча личного характера, которая была устроена при использовании личных контактов.

Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС и исходя из этого, у нас есть много общих вызовов и интересов. Сербия твердо поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность», — заявила Хулордава.









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