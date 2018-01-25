Хулордава: Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

25.01.2018 18:35

«Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», — заявила председатель комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.



По её словам, официальный визит т.н лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова в Сербию не состоялся.



«Некоторые СМИ неверно распространили информацию о визите спикера Национальной ассамблеи Сербии. Важно, чтобы наши граждане знали, что официальный визит т.н президента оккупированного Цхинвальского региона в Сербию не состоялся. С Бибиловым не встретился ни один из официальных представиnелей власти Сербии, несмотря на желание де – факто властей. Естественно, что с ним не встретилась и спикер Национальной ассамблеи Сербии, госпожа Майя Гокович, которую сегодня мы принимаем в Грузии», — отметила Хулордава.



По её словам, Бибилов гостил в республике Српска, которая является автономной единицей входящей в государство Босния и Герцеговина, хотя данный визит не признает официальным даже в Боснии.



«Нам известно, что Бибилов встретился с Сербским Патриархом и в связи с этим самому Патриарху пришлось делать пояснение. Он сказал, что это была встреча личного характера, которая была устроена при использовании личных контактов.



Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС и исходя из этого, у нас есть много общих вызовов и интересов. Сербия твердо поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность», — заявила Хулордава.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

