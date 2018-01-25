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Вице-премьер России: Надеюсь, что политические отношения с Грузией восстановятся поэтапно
25.01.2018 18:41
Вице-премьер России надеется, что после улучшения экономических отношений, восстановятся и политические отношения с Грузией.
Об этом Аркадий Дворкович заявил Первому каналу в Давосе.
«У нас есть позитив в экономике. Я надеюсь, что поэтапно восстановятся и политические отношения. Что касается экономики, это хорошо, ездят много бизнесменов, говорят о совместных проектах. Это создает основу для формирования долгосрочных отношений», — заявил Дворкович.
Вице-премьер России оценил и приезд Дональда Трампа в Давос.
«Трамп – лидер одной из крупнейших стран в мире, поэтому всем участникам форума интересно, какие плану у американской администрация, в том числе и в отношениях с другими странами. От этого зависит экономическое развитие», — добавил глава российской делегации.
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