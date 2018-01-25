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Сербия подтверждает приверженность территориальной целостности Грузии


25.01.2018   18:46
Спикер Национальной ассамблеи Сербии, во время встречи со своим грузинским коллегой, заявила о поддержке территориальной целостности Грузии.

«Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Тем самым мы показываем, что являемся страной, которая верна международным принципам и нормам защищающим суверенитет международно признанных стран», — заявила Гойкович.

Руководитель законодательного органа Сербии высказала благодарность Грузии за поддержку и позиции в вопросе Косово.

«В интересах республики Сербия, что Грузия не признает Косово, а также не признает членство Косово в таких международных организациях, как например ЮНЕСКО», — заявила Майя Гойкович.

В данном контексте была интересна позиция спикера сербского парламента относительно встречи т.н президента оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова с Патриархом Сербским, но грузинской медии не была дана возможность задать данный вопрос.

Во время совместных заявлений глав законодательных органов Грузии и Сербии была подчеркнута важность углубления межпарламентских отношений и перспектив взаимотношений по разным направлениям.






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