Сербия подтверждает приверженность территориальной целостности Грузии

25.01.2018 18:46 Спикер Национальной ассамблеи Сербии, во время встречи со своим грузинским коллегой, заявила о поддержке территориальной целостности Грузии.



«Сербия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Тем самым мы показываем, что являемся страной, которая верна международным принципам и нормам защищающим суверенитет международно признанных стран», — заявила Гойкович.



Руководитель законодательного органа Сербии высказала благодарность Грузии за поддержку и позиции в вопросе Косово.



«В интересах республики Сербия, что Грузия не признает Косово, а также не признает членство Косово в таких международных организациях, как например ЮНЕСКО», — заявила Майя Гойкович.



В данном контексте была интересна позиция спикера сербского парламента относительно встречи т.н президента оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова с Патриархом Сербским, но грузинской медии не была дана возможность задать данный вопрос.



Во время совместных заявлений глав законодательных органов Грузии и Сербии была подчеркнута важность углубления межпарламентских отношений и перспектив взаимотношений по разным направлениям.















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