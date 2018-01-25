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Глава минобороны: Активная резервная служба будет задействована в этом году


25.01.2018   19:34
Активная резервная служба в качестве пилотного проекта будет задействована в этом году и на первом этапе планируется принять 260 человек, об этом министр обороны Леван Изория заявил после заседания правительства.

По словам министра, средства в бюджете обороны уже выделены.

Как отметил Леван Изория, средства выделены и на создание электронной системы управления, которая предусматривает формирования управления мобилизационным резервом.

«Мы готовы к тому, чтобы уже в этом году задействовать активную резервную службу в качестве пилотного проекта. На первом этапе планируется принять 260 человек, на будущий год будет растущая тенденция и это будет зависеть и от возможностей бюджета», — заявил Леван Изория.

По словам Левана Изория, речь идет о 45-дневной подготовке, соответственно, необходимости в большой инфраструктуре нет.

«Резервисты будут обязаны являться только на 45-дневный период. В остальных случаях они могут осуществлять другую деятельность», — отметил министр обороны.

По его словам, закон предусматривает возрастные ограничения. Как пояснил Леван Изория, когда речь идет о резерве вооруженных сил, возрастным ограничение является 50 лет, а в случае территориального резерва – 55 лет, в специальном резерве – 65 лет, а ограничение в мобилизационном резерве составит 60 лет.






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