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ЕБРР поможет Грузии провести реформу в освоении природных ресурсов


25.01.2018   19:43
Правительство Грузии начинает реформу добычи природных ресурсов и полезных ископаемых при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Премьер отметил, что при помощи ЕБРР начинается работа над полностью новым, сбалансированным подходом к более эффективному использованию полезных ископаемых при соблюдении многих аспектов, среди которых защита окружающей среды и максимальной соблюдение безопасности труда.
«Над этим вопросом совместно будут работать министерство экономики и устойчивого развития и министерство по защите окружающей среды и сельского хозяйства при помощи Европейского банка реконструкции и развития. Следующим этапом будет существенное изменение законодательной рамки для того, чтобы наша страна отвечала таким новым требованиям, как оптимальное использование природных ресурсов с учетом высоких стандартов защиты окружающей среды, и включила эти природные ресурсы в экономическое развитие страны», — заявил премьер.

В законе «О государственном бюджете на 2018 год» сказано, что новое министерство по охране окружающей среды и сельского хозяйства намерено продолжить работу по внедрению стандартов и принципов охраны природы в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.
Помимо этого, в 2018 году планируется уделить внимание охране, уходу и восстановлению лесов в Грузии.

Также будет улучшена система предупреждения природных катастроф, работа над улучшением качества почвы, воздуха и воды.

Новости-Грузия





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