Бывший активист правящей партии задержан за «тайну частной коммуникации»

25.01.2018 20:16 В Тбилиси задержан бывший активист правящей партии «Грузинская мечта» Гогита Далакишвили. Дело касается его скандальных заявлений, сделанных в интервью телекомпании «Рустави-2» относительно его встречи в 2013 году с Тамазом Тамазашвили — тестем Ираклия Гарибашвили, который в то время был министром внтуренних дел, а с 2014 по 2015 год занимал пост премьер-министра.



Задержание произошло накануне. Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, Далакишвили был задержан на основании решения суда и обвиняется в попытке нарушения тайны частной коммуникации.

В июле 2017 года Далакишвили дал интервью «Рустави-2», в котором заявил, что в апреле 2013 года его вызвал Тамаз Тамазашвили и настойчиво предлагал ему устроить акции протеста против членов правительства. Протестовать предполагалось против Ираклия Аласания, который тогда занимал пост министра обороны, Арчила Кбилашвили – тогда главного прокурора, и Созара Субари, который в то время занимал пост министра по исполнению наказаний и пробации.



Далакишвили также отметил, что Тамазашвили предлагал ему денежное вознаграждение за организацию протестов, однако он отказался.



Как отмечает «Рустави-2», подобные акции нужны были представителям так называемого «кахетинского клана», в который входили Гарибашвили, Тамазашвили, экс-глава Генинспекции МВД Звиад Джанкарашвили и экс-глава агентства госбезопасности МВД Грузии Георгий Зеделашвили, для того, чтобы усилить свое влияние в правительстве.



Уголовное дело возбуждено по статье «попытка нарушения тайны частной коммуникации», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.















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