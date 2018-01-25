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Посол Армении обсудил с Кахой Каладзе направления сотрудничества между Ереваном и Тбилиси


25.01.2018   20:16
Сегодня, 25 января, состоялась встреча посла Республики Армения в Грузии Рубена Садояна с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече стороны коснулись ряда направлений сотрудничества между Ереваном и Тбилиси и выразили уверенность, что следует еще более углубить и укрепить взаимоотношения между двумя городами.

Стороны подчеркнули важность интенсивных взаимных контактов на уровне городских властей, и в этом контексте затронули вопросы, касающиеся предусмотренных в текущем году взаимных визитов.

Сообщив, что в этом году исполняется 2800-летие основания Еревана, посол Рубен Садоян пригласил мэра Тбилиси посетить столицу Армении и принять участие в организуемых в связи с юбилеем празднествах.






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