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Посол Армении обсудил с Кахой Каладзе направления сотрудничества между Ереваном и Тбилиси
25.01.2018 20:16
Сегодня, 25 января, состоялась встреча посла Республики Армения в Грузии Рубена Садояна с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
На встрече стороны коснулись ряда направлений сотрудничества между Ереваном и Тбилиси и выразили уверенность, что следует еще более углубить и укрепить взаимоотношения между двумя городами.
Стороны подчеркнули важность интенсивных взаимных контактов на уровне городских властей, и в этом контексте затронули вопросы, касающиеся предусмотренных в текущем году взаимных визитов.
Сообщив, что в этом году исполняется 2800-летие основания Еревана, посол Рубен Садоян пригласил мэра Тбилиси посетить столицу Армении и принять участие в организуемых в связи с юбилеем празднествах.
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