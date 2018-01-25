Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мдинарадзе: Сербия еще раз подтвердила территориальную целосность Грузии


25.01.2018   20:27
По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, представитель Сербской республики сегодня еще раз высказала поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Мдинарадзе прокомментировал визит де – факто президента оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова в республику Српска и отметил, что об этом нельзя говорить без эмоций.

«Это очень плохо, но как мы знаем от министерства иностранных дел, это был частный визит и какой — то формальности не имело места. Представители Сербской республики еще раз высказали поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.Отношения между нашими странами еще более углубятся и такие недочеты будут устранены», — заявил Мдинарадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Задействование накопительной пенсионной системы сокращает бюджет на 40 миллионов лари
В 2017 году увеличился импорт авиационного керосина и дорожного битума в Грузию
В Давосе Грузия пользуется особым интересом у инвесторов - Бахтадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
"Мемориал" требует рассмотрения дела Титиева вне Чечни
Видео Discover Georgia в поддержку Олимпиады в Грузии
Администрация президента Грузии: репрессивную наркополитику надо менять
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна