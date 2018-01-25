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Мдинарадзе: Сербия еще раз подтвердила территориальную целосность Грузии
25.01.2018 20:27
По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, представитель Сербской республики сегодня еще раз высказала поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Мдинарадзе прокомментировал визит де – факто президента оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова в республику Српска и отметил, что об этом нельзя говорить без эмоций.
«Это очень плохо, но как мы знаем от министерства иностранных дел, это был частный визит и какой — то формальности не имело места. Представители Сербской республики еще раз высказали поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.Отношения между нашими странами еще более углубятся и такие недочеты будут устранены», — заявил Мдинарадзе.
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