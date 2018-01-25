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Посол: Турция и Грузия ведут совместную борьбу против всех угроз
25.01.2018 20:53
Турция и Грузия ведут совместную борьбу против всех угроз, направленных на дестабилизацию, об этом на пресс-конференции заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
Посол отметила, что 55 тысяч человек подозреваются в участии в террористической деятельности на территории Турции. «Мы обращаемся ко всем странам и просим предоставить данные лиц, которых они подозревают в террористической деятельности. После 2014 года страны начали предоставлять имена террористов».
Турецкий дипломат также прокомментировала ситуацию по обезвреживанию в Грузии террориста Ахмеда Чатаева: «Насколько мне известно, у Ахмеда Чатаева был статус беженца в трех странах. Вопрос пересечения им турецко-грузинской границы относится к полномочиям органов безопасности двух государств».
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