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Посол: Турция и Грузия ведут совместную борьбу против всех угроз


25.01.2018   20:53
Турция и Грузия ведут совместную борьбу против всех угроз, направленных на дестабилизацию, об этом на пресс-конференции заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Посол отметила, что 55 тысяч человек подозреваются в участии в террористической деятельности на территории Турции. «Мы обращаемся ко всем странам и просим предоставить данные лиц, которых они подозревают в террористической деятельности. После 2014 года страны начали предоставлять имена террористов».

Турецкий дипломат также прокомментировала ситуацию по обезвреживанию в Грузии террориста Ахмеда Чатаева: «Насколько мне известно, у Ахмеда Чатаева был статус беженца в трех странах. Вопрос пересечения им турецко-грузинской границы относится к полномочиям органов безопасности двух государств».






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