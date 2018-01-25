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Оханашвили: Очень плохо, когда полицейского обвиняют в подбрасывании наркотиков лишь для того, чтобы оправдать свою позицию


25.01.2018   23:06
Жаль, что власти, в период правления которой не существует заключенных только лишь за употребление наркотиков, говорят, что она осуществляет репрессивную наркополитику, - об этом заявил депутат парламента Грузии Анри Оханашвили.

По его словам, по-человечески он понимает тех, кто сочувствует осужденному, однако защита его позиции не должна происходить за счет дискриминации государственных институтов. «Нельзя без ознакомления с материалами дела обвинять суд в принятии незаконного решения и оскорблять его в неприемлемой форме. Очень плохо, когда полицейского обвиняют в подбрасывании наркотиков лишь для того, чтобы оправдать свою позицию.

Огромнейшая часть общества хорошо понимает, что нельзя сравнивать нынешнюю полицию, суд и прокуратура с тем, какими они были несколько лет назад. Общество видит те предпринятые с 2012 года значительные шаги вперед в этих ведомствах. Всегда нами будет допускаться ошибка, если мы будем рассматривать какое-либо конкретное дело односторонне. Гуманная уголовная политика, что еще в процессе реформы, заслуга именно нашей власти. Поэтому, моей просьбой будет, чтобы мы без эмоций подходили к таким вопросам и вместе работали над последующими реформами», - отметил Анри Оханашвили.






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