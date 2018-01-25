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Посол Турции: Необходимо соблюдать закон, который связан с нахождением и работой в Турции
25.01.2018 23:10
Мы хотим, чтобы граждане Грузии не пострадали, однако также необходимо, чтобы у них было законное право на работу в Турции, — об этом посол Турции в Грузии заявила на пресс-конференции сегодня.
По словам Фатмы Серен Язган, регуляции на пограничном участке Турции-Грузии были заморожены после переговоров министров внутренних дел двух стран и Турция пытается установить количество граждан Грузии, которые ежедневно пересекают границу.
По словам турецкого дипломата, необходимо соблюдать закон, который связан с нахождением и работой в Турции. Переход границы гражданами Грузии, которые пересекали ее и возвращались в тот же день, не фиксировался в базе. Согласно новой регуляции подобное действие будет считаться одним календарным днем. Между Грузией и Турцией проходят консультации и правила пока не распространяются на граждан Грузии.
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