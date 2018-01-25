Премьер-министр Грузии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

25.01.2018 23:21 Премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с сопредседателями Женевских дискуссий, спецпредставителем председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтером Бехлером и спецпредставителем ЕС по кризису в Грузии Тойво Клааром.



Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, разговор касался тяжелой ситуации в сфере безопасности, прав человека и гуманитарных вопросов на оккупированных территориях Грузии, и сложностей, которые создают населению возводимые на линии оккупациии искусственные барьеры.



Были подчеркнуты усилия правительства Грузии, направленные на нахождение путей мирного решения конфликта, а также важность большей активизации международных дискуссий в Женеве.



Грузинская сторона вновь подтвердила готовность к продолжению конструктивной и ориентированной на результат дискуссии в Женевском формате, которая служит мирному урегулированию конфликта.



Была обсуждена повестка дня очередного раунда дискуссий, который состоится 27-28 марта в Женеве.



В сегодняшней встрече участие принял вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.















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