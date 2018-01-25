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Премьер-министр Грузии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий


25.01.2018   23:21
Премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с сопредседателями Женевских дискуссий, спецпредставителем председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтером Бехлером и спецпредставителем ЕС по кризису в Грузии Тойво Клааром.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, разговор касался тяжелой ситуации в сфере безопасности, прав человека и гуманитарных вопросов на оккупированных территориях Грузии, и сложностей, которые создают населению возводимые на линии оккупациии искусственные барьеры.

Были подчеркнуты усилия правительства Грузии, направленные на нахождение путей мирного решения конфликта, а также важность большей активизации международных дискуссий в Женеве.

Грузинская сторона вновь подтвердила готовность к продолжению конструктивной и ориентированной на результат дискуссии в Женевском формате, которая служит мирному урегулированию конфликта.

Была обсуждена повестка дня очередного раунда дискуссий, который состоится 27-28 марта в Женеве.

В сегодняшней встрече участие принял вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.






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