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Содокладчики Мониторингового комитета – Грузия заслуживает признания прогресса


25.01.2018   23:49
За последние годы Грузия достигла значительного и последовательного прогресса по части выполнения обязательств, взятых перед Советом Европы, и все это сделано в блистательном сотрудничестве с Советом Европы. Грузия заслуживает признания этого прогресса, - об этом говорится в информационной карточке Мониторингового комитета Совета Европы.

По информации пресс-службы парламента Грузии, в документе, который подготовлен докладчиками Мониторингового комитета – Керстином Лундгреном и Титусом Корлатеаном, говорится о проходящих в Грузии демократических процессах и стоящих перед страной вызовах.

В информационной карточке особое внимание уделяется конституционной реформе. Реформа оценена позитивно и при этом отмечается, что в конституционной системе Грузии эти изменения представляют собой значительный прогресс.

В информационной карточке позитивно оценены и проведенные в прошлом году в стране выборы в местное самоуправление и процесс избрания нового омбудсмена Грузии.

В документе говорится и о том решении Европейского суда по правам человека, которое касается дела бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили. В информационной карточке подчеркивается, что решение суда не связано с судебным процессом Вано Мерабишвили и вынесенного в отношении него обвинительного приговора.

Значительная часть отчета посвящена обстановке, сложившейся на оккупированных территориях Грузии, процессу бордеризации и фактам преследования и притеснения там этнических грузин.

В документе подчеркивается, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает твердо и непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Керстин Лундгрен и Титус Корлатеан находились в Грузии в ноябре прошлого года. В ходе визита они провели встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, президентом, а также представителями дипкорпуса, НПО, парламентской и внепарламентской оппозиции и омбудсменом.

Керстин Лундгрен и Титус Корлатеан планируют следующий визит в Грузию в первой половине 2018 года.






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