Делегация Грузии встретилась с новым президентом Совета Европы

25.01.2018 23:55 Делегация Грузии в Страсбурге встретилась с новым президентом Совета Европы Микеле Николетти.



Как заявила по завершении встречи вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, у них есть хороший опыт сотрудничества с Николетти, что поможет грузинской стороне более эффективно работать с ним, как с новым президентом в этом году.



По словам Чугошвили, делегация пригласила Николетти в Тбилиси.



«Мы пригласили Микеле Николетти в Тбилиси, и мы надеемся, что в течение года он приедет. У президента будет возможность ознакомиться с реформами в Грузии на месте.



У нас был разговор о временном комитете, который был создан недавно и у которого сложная задача. Комитет должен найти пути решения сложных проблем в ассамблее. Мы говорили о сотрудничестве в этом формате. Грузия, исходя из своего прогресса, заслуживает переход на следующую фазу мониторинга. Я надеюсь, что он будет одним из тех, кто поддержит этот процесс», — заявила Тамар Чугошвили.















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