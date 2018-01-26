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Патриарх: У меня была встреча с Путиным и я сказал ему, что сепаратизм это заразная болезнь


26.01.2018   10:47
«У меня была встреча с Путиным и я сказал ему, что сепаратизм это заразная болезнь», — заявил Католикос – Патриарх Грузии Илия Второй на встрече с находящейся с официальным визитом в Грузии спикером Национальной ассамблеи Сербии Майей Гойкович и членами сербской делегации в резиденции Патриарха.

Во встрече также принял участие посол Сербии в Грузии РадуБулиатович и посол Грузии в Сербии Иосеб Нанобашвили.

Святейший и Блаженнейший заявил, что у Сербии и Грузии имеются схожие проблемы и в такой ситуации важна обоюдная поддержка.

«Думаю, что ваш визит еще более сплотит отношения между Грузией и Сербией. Я встречался с Путиным и сказал ему, что сепаратизм является заразной болезнью. Она поглотила Абхазию и Цхинвальский регион и другие регионы, которые были 20% территории нашей страны.

Мы стоим перед одной проблемой. Я надеюсь, что так долго это продолжаться не может и конфликты должны быть урегулированы с помощью международных сил», — отметил Илия Второй. Патриарх благословил сербскую делегацию и пожелал успеха народу Сербии.

По сообщению патриархии, на встрече Майя Гойкович отметила, что Грузия не признает Косово и Метокию и Сербия, со своей стороны, также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Гойкович поблагодарила за теплый прием и высказала желание и надежду на более интенсивное сотрудничество стран.

По информации патриархии, что же касается встречи де – факто президента Цхинвали Анатолия Бибилова и Патриарха Сербского Иринея, то Гойкович заявила, что этот факт неприемлем, как для неё лично, так и для сербских властей.






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