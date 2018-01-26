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Гойкович: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии
26.01.2018 10:50
Председатель парламента Сербии Майя Гойкович благодарит Грузию за непризнание Косово. Со своей стороны она зафиксировала поддержку территориальной целостности Грузии со стороны Сербии.
«Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы – страна, поддерживающая международное право и международно признанную территориальную целостность. Со стороны Грузии выражена непрерывная поддержка в отношении территориальной целостности Сербии. Благодарим Грузию за непризнание Косово и Метохии. Мы благодарим Грузию за то, что она не поддерживает вступление Косово в международные организации, как, к примеру, ЮНЕСКО», - заявила Майя Гойкович.
Майя Гойкович вчера в парламенте Грузии встретилась с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе. По завершении встречи был проведен совместный брифинг.
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