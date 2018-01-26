Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гойкович: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии


26.01.2018   10:50
Председатель парламента Сербии Майя Гойкович благодарит Грузию за непризнание Косово. Со своей стороны она зафиксировала поддержку территориальной целостности Грузии со стороны Сербии.

«Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы – страна, поддерживающая международное право и международно признанную территориальную целостность. Со стороны Грузии выражена непрерывная поддержка в отношении территориальной целостности Сербии. Благодарим Грузию за непризнание Косово и Метохии. Мы благодарим Грузию за то, что она не поддерживает вступление Косово в международные организации, как, к примеру, ЮНЕСКО», - заявила Майя Гойкович.

Майя Гойкович вчера в парламенте Грузии встретилась с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе. По завершении встречи был проведен совместный брифинг.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Задействование накопительной пенсионной системы сокращает бюджет на 40 миллионов лари
В 2017 году увеличился импорт авиационного керосина и дорожного битума в Грузию
В Давосе Грузия пользуется особым интересом у инвесторов - Бахтадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
"Мемориал" требует рассмотрения дела Титиева вне Чечни
Видео Discover Georgia в поддержку Олимпиады в Грузии
Администрация президента Грузии: репрессивную наркополитику надо менять
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна